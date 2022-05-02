3 kategorinin tek birincisi yine Atv oldu!

Atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, idealist ve dürüst bir Hakim'in, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için girdiği amansız savaşı anlatan Hakim, düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini anlatan Destan; zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman; aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova; Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim ve hayallerinin peşinden koşan, mesleğine aşık genç bir öğretmenin verdiği amansız mücadelesini, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatan Adı Sevgi Atv'yi birinciliğe taşıdı.