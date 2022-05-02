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Haberler Yaşam Sahte plaka ve hırsızlık şebekelerine operasyon

Sahte plaka ve hırsızlık şebekelerine operasyon

2.5.2022

Sahte plaka ve hırsızlık şebekelerine operasyon

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla suç örgütlerine sahte plaka yapan ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri sattığı belirlenen 2 ayrı organize suç örgütüne üye 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 hırsızlık aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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