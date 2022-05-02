Sahte plaka ve hırsızlık şebekelerine operasyon

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla suç örgütlerine sahte plaka yapan ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri sattığı belirlenen 2 ayrı organize suç örgütüne üye 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 hırsızlık aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.