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Bayramda oruç tutulur mu? Bayramda oruç tutmak günah mı?

Onbir ayın sultanı Ramazan'ı geride bıraktık. Mübarek Ramazan Bayramı ülke genelinde idrak edilirken 'Bayramda oruç tutulur mu?' sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? Bayramda oruç tutmak günah mı? Diyanet merak edilen soruyu yanıtladı. Diyanet merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

03.05.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 16:14

Bayramda oruç tutulur mu? Bayramda oruç tutmak günah mı?

Arefe günü son orucun tutulmasıyla birlikte Ramazan ayını uğurladık. Bayramı da ibadetlerle dolu geçirmek isteyenler bayramda oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Peki, bayramda oruç tutulur mu, Ramazan Bayramı'nın son günü oruç tutmak caiz mi? İşte Diyanet verilerine göre merak edilen sorunun yanıtı...

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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