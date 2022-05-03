Günlük burç yorumları - 3 Mayıs Salı

Koç: BUGÜN risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmayın.
Haftanın yeni gününde burcunuzu neler bekliyor? 3 Mayıs Salı günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 3 Mayıs Salı günü yıldızınızın sizlere mesajları…
Koç: BUGÜN risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanıyın ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmayın.
Boğa: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
İkizler: FAZLA hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.
Yengeç: AŞK duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önlem almalısınız.
Aslan: SADECE kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmesi hoşunuza gidecek.
Başak: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edin. Çevrenize karşı önleyemediğiniz duygularınız yüzünden, dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Sır saklayacaksınız.
Terazi: İŞ yaşantınızda bir canlılık var. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin olacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.
Akrep: YETENEĞİNİZİN farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen, farklı düşüncelerin varlığı canınızı sıkacak.
Yay: ÇEVRENİZDEKİLERİN, hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedip arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.
Oğlak: BUGÜN arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Üstelik yalnızlık duygusuyla kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.
Kova: YENİ bir planlama içindesiniz. Gerekli dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal olarak kendinizi alıştırmalısınız.
Balık: KENDİNİZİ şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işlere odaklaşmamalısınız.