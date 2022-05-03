İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! 3 Mayıs Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.