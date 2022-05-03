İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! 3 Mayıs Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de bugün yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.