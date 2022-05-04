1956 model klasik aracına gözü gibi bakıyor

1965 yılından bu yana küçük sanayi sitesinde kaportacılıkla uğraşan Nedim Eyigören, kendisine ustası tarafından emanet edilen 1956 model Pontiac marka arabaya gözü gibi bakıyor. Rahmetli olan ustasından kendisine yadigar olan 66 yıllık klasik arabanın tüm bakım, onarım ve sürücülüğünü kendisinin yaptığını söyleyen Eyigören, 1956 model aracın çocukluk ve gençlik dönemini hatırlattığını söyledi.

BAKIMLARI EKSİKSİZ YAPILIYOR

USTASI Mustafa Tenliler'den kendisine yadigar kalan 66 yıllık aracın iç ve dış aksamlarının tamamıyla orijinal olduğuna değinen Nedim Eyigören, aracın kendisinden başka kimse tarafından kullanılmadığını ifade etti. Çok yakın tanıdıklarının düğünlerinde gelin veya sünnet

arabası olarak gittiğini de söyleyen Nedim Eyigören tek şartının aracı kendisinin kullanması olduğunu belirtti.

Aracın tüm bakımlarını kendisinin yaptığını da kaydeden Eyigören, sanayideki dükkanda bulunan aracın gelen müşteriler tarafından büyük ilgisini çektiğini de dile getirdi. 57 yıllık tamircilik geçmişi olan kaportacı Nedim Eyigören klasik araba tutkusunun çocuk yaşlardan bu yana geldiğini söyledi. Eyigören, "Küçük sanayide 50 yılı aşkın süredir ustalık yaptım. Zaman geldi işimizi bıraktık ama bu arabalardan vazgeçemeyiz. Bu arabalar benim çocukluğumun, gençliğimin, delikanlılığımın arabası. Bu arabalardan anlayan başka da kimse kalmadı. Bu yüzden de bu arabanın bakımını yaparak her zaman yola devam ederiz" dedi. ■ SUAT SALGIN