“Artık Ukrayna’da bir evimiz yok”

BOMBALARDAN KAÇIP TÜRKİYE'YE SIĞINDILAR

UKRAYNA'NIN başkenti Kiev'de yaşayan Albina Leontieva'nın (27) ailesiyle birlikte yaşadığı ev, Rusya'nın kenti bombalaması nedeniyle yerle bir oldu. Leontieva ve iki çocuğu ise sığınakta oldukları için kurtuldu. Eşi asker olan ve Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan Leontieva, bir arkadaşı aracılığıyla Denizli'ye gelmeye karar verdi.

'TATİL İÇİN GELİYORDUK'

ÜLKESİNDEKİ savaştan kaçan Leontieva, üç gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yaparak Denizli'ye geldi. Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bir çatı katına yerleşen Leontieva ve iki çocuğu yaşam mücadelesi veriyor.

YAŞADIKLARI apartmana bomba isabet ettiğini anlatan Leontieva, "Sığınaklarda olduğumuz için hayatımız kurtuldu. Yaşadığımız bina yerle bir oldu. Orada herkes evini, işini kaybetti. Ben de oğullarım 2 yaşındaki Gozdey ve 6 yaşındaki Matvey'i alarak Türkiye'ye sığındım. Daha önce Türkiye'ye tatil için geliyorduk. Şimdi ise sığınmak için geldik. Artık orada bir evimiz yok. Önemli olan çocuklarımın burada güvende olması" dedi.

RUSYA DONETSK'İ VURDU: 9 ÖLÜ

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Sadece askeri noktaları değil, sivil alanları da hedef alan Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesini vurdu. Saldırı ile ilgili paylaşım yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, "Rusya'nın, Donetsk bölgesini hedef almasının ardından en az 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın topraklarımızda gerçekleştirdiği savaş suçlarını incelikle kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP