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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ne olacak?

Dördüncü sezonunda da Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 135. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 135. bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 135. bölümüne dair detaylar...

04.05.2022, 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 10:44

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

'Bir Zamanlar Çukurova' 5 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 135'inci bölümüyle atv ekranında olacak.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de atv'de.

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