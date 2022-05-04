Ceren’in katili tırnağında gizli

Ankara'da bir yayınevinde yönetici asistanı olarak görev yapan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ceren Ünal, 8 ay önce evinde ölü olarak bulunmuştu. İntihar ettiği ileri sürülen Ceren Ünal'ın kriminal raporunda sağ el tırnağında erkek DNA'sı çıktı.

Ünal'ın ölmeden önce kafasına aldığı darbeye bağlı beyin travması geçirdiği bulgusuna rastlandığına yer verilen raporun ardından baba Emrullah Ünal, kızının cinayete kurban gittiğinin kesin olduğunu söyledi: "Bu işin peşini bırakmayacağım. Baştan beri emindim, haklılığım kanıtlandı, Şimdi sıra katilini yada katillerini bulmakta."

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İFADE VERDİ

Olayın yaşandığı gün, Ünal'a uzun bir süre telefonla ulaşamayan arkadaşları durumundan şüphelenerek genç kızın yaşadığı eve giti. Kapıyı açan olamayınca durum polise bildirildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında banyoda genç kızı tavana asılı halde buldu. Savcılık, yaptığı incelemenin ardından şüpheli bulduğu genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda apartmanın güvenlik görevlisi ve mahalle sakinlerinin ifadesine başvuruldu. Güvenlik görevlisinin verdiği ifadede, binaya polisler gelmeden önce Ceren'in arkadaşları olduğu ileri sürülen bir kız ve bir erkeği gördüğünü ileri sürmesinin ardından iki kişi gözaltına alındı. İfadelerinde Ceren'in ölümüyle ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen şüpheliler serbest bırakıldı.

TIRNAĞINDA DNA TESPİT EDİLDİ

Ölümü şüpheli bulunan Ünal, otopsisinin ardından Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kızın ölümüyle ilgili Ankara Adli Tıp Kurum Başkanlığı'nca kriminal inceleme raporu tamamlandı. Raporda Ceren'in tırnaklarında bir erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Genç kıza tecavüz bulgusuna rastlanmadığı ancak kafasına aldığı darbe sonucu ölmeden önce beyin travması geçirdiği belirtildi. Ankara Adli Tıp Kurumu, kesin ölüm sebebiyle bulguların son kez incelenmesi amacıyla dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ceren'in kesin ölümüyle ilgili bulgular ışığında cinayetle ilgili dava süreci başlatılacak. Ceren'in Denizli'de yaşayan babası Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sporcusu Emrullah Ünal, Yeni Asır'a yaptığı, "Kızım intihar etmedi cinayete kurban gitti" açıklamasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Derinleştirilen soruşturmada Ceren'in ölümünde cinayete kurban gittiğine ilişkin bulguların ortaya çıkmasıyla acılı babanın hukuk mücadelesinde önemli bir mesafe aldı.

BENİM KIZIM ASLA CANINA KIYMAZ

KIZININ ilk günden beridir intihar etmiş olabileceğine inanmadığını dile getiren acılı baba, "Benim kızım canına kıyacak bir insan değil. İntihar etmediğini, morga teşhis için gittiğimde kızımın yüzündeki morluklardan anladım. Yapılan otopsisinde ölüm sebebi belirlenemediği belirtilmişti. Oysa cinayet olduğu belliydi, bu yüzden suç duyurusunda bulundum. Dosya Adli Tıp'a gönderildi. Kriminal incelemenin ardından cinayeti ispatlayan ciddi bulgular çıktı" dedi

KAZIM YÖRÜKÇE