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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

Bugün yıldınızın size verdiği mesajlar neler? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler olacak? 4 Mayıs Çarşamba günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 4 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumlarınız sizlerle...

04.05.2022, 08:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 08:40

KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz. Bugün bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

BOĞA: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor.
Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

İKİZLER: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

YENGEÇ: MESLEKİ konularda size şans verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

ASLAN: İŞİNİZDE yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.
Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

BAŞAK: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız nokta; sabır ve taviz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

TERAZİ: İSTEKLERİNİZİ karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız.
Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

AKREP: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

YAY: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

OĞLAK: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

KOVA: BU dönemde, çevrenizle ortak hareket edeceksiniz. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak size para kazandıracak. Kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.

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