Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Çarşamba

KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz. Bugün bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.
Bugün yıldınızın size verdiği mesajlar neler? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler olacak? 4 Mayıs Çarşamba günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 4 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumlarınız sizlerle...
KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz. Bugün bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.
BOĞA: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor.
Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.
İKİZLER: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.
YENGEÇ: MESLEKİ konularda size şans verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
ASLAN: İŞİNİZDE yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.
Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.
BAŞAK: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız nokta; sabır ve taviz.
TERAZİ: İSTEKLERİNİZİ karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız.
Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
AKREP: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.
YAY: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.
OĞLAK: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.
KOVA: BU dönemde, çevrenizle ortak hareket edeceksiniz. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak size para kazandıracak. Kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapacaksınız.
BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.