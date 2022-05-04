Hıdırellez ne zaman 2022? Hıdırellez hangi güne geliyor?

Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştır. Peki, 2022 Hıdırellez hangi güne denk geliyor? İşte Hıdırellez tarihi ve önemi..

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği bu kadim gelenek, her yıl 5 ile 6 Mayıs arasında kutlanır. Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen bu önemli gün her yıl aynı tarihte kutlanmaktadır.

2022 Hıdırellez kutlamaları bu yıl perşembe günü başlayıp cuma gününe kadar devam edecek.

HIDIRELLEZ ÖNEMİ VE ANLAMI

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.

İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) isimleriyle de anılıyor.

Hıdırellez'i bayram olarak kutlayan Romanlar ise bu güne "Kakava" ismini veriyor.