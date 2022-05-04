Katiller bayram dinlemedi

ASKERDEN GELDİ KAVGADA ÖLDÜ

SURİYE'DE görev yaptığı ve birkaç ay önce ihraç edildiği öne sürülen uzman çavuş, İzmir'in Kiraz ilçesinde alkollü bir mekanda silahlı kavga ettiği kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, Kiraz'ın Okka Taşı mevkiinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eski uzman çavuş Furkan Özdemir (25), kıza laf atma meselesi yüzünden Hayrettin G. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özdemir, yanında getirdiği tabanca ile Hayrettin G.'ye ateş etti.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İKİ grup arasında çıkan kavgada eski uzman çavuş Furkan Özdemir, tabancayla başından vurulurken, Hayrettin G. ise vücudundan vuruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından vurulan uzman çavuş Furkan Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlenirken, vücudundan vurulan Hayrettin G. ise ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Hayrettin G.'nin hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, 6 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. ■ SEVAL KONURALP

ESİNİ BASINDAN KURSUNLADI

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde Suriye uyruklu Recea M., tartıştığı eşi Muhammed M. tarafından tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Muhammed M., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BAYRAMLASMAYA GİTTİ ESKİ KARISINI BIÇAKLADI

AKSARAY'DA Zeynep Koyun (26), bayram dolayısıyla 2 çocuğunu görmeye gelen eski eşi Bilal G. (29) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet zanlısı eski eş ise polise teslim oldu. Olay, Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı eşi Zeynep Koyun'un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti.

Bilal G. ve eski eşi Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., eşi Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

OGLU BALYOZLA VURDU

ŞANLIURFA'NIN Suruç ilçesinde K.A. (16) annesiyle tartışan babası Mehmet A.'yı (51), kafasına balyozla vurarak öldürdü. Olay, öğleden sonra Suruç'a bağlı Karaca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet A., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma sırasında eve gelen K.A., anne ve babasını ayırmaya çalıştı.

ANNESİNİ KORUMAK İSTEDİ

İDDİAYA göre tartışma sırasında Mehmet A. eşine tokat attı. bu duruma öfkelenen K.A., evde bulunan balyozla babasının kafasına vurdu. Aldığı darbe ile kanlar içersinde yere yığılan Mehmet A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. K.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARLA YÜZÜNDEN KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde baba evine bayramlaşmak için gelen 30 yasindaki İlyas Yardım abisi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olay, Koçarlı'ya bağlı Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram ziyareti için geldikleri baba evinde Bahri Yardım (32) ile İlyas Yardım (30) arasında tarla anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Bahri Yardım, 2 çocuk babası olan kardeşi İlyas Yardım'ı tüfekle göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi Koçarlı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yardım hayatını kaybetti. Kardeş katili Bahri Yardım jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. ■ İHSAN KARATAŞ