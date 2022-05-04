Partiler birbirleriyle bayramlaştı

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi. AK Parti heyetinin CHP heyetiyle video konferans görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebrikinde bulunuldu. AK Parti heyeti, ardından MHP heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü. Zengin, AK Parti olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm MHP'lilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ardından diğer partilerin heyetleriyle bayramlaşılırken, programda Deva, Gelecek ve HDP partileri yer almadı.

MHP'DE Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Turan Şahin'den oluşan heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla Demokratik Sol Parti, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak bayramlarını kutladı.