Otomobile ateş açıp katliam yaptılar

Diyarbakır'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir otomobil yaylım ateşine tutuldu. Otomobilde bulunan 3 kişi ölürken iki kişi ağır yaralandı. Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde, şahıs veya şahıslar tarafından seyir halinde olan bir otomobile yaylım ateşi açıldı. Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. 3 kişi hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

ÇEVREDEKİLERİN haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.