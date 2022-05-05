Tatilcinin dönüş yolu çile dolu

Ramazan Bayramı tatilcilerinin dün dönüşe geçmesiyle yollarda kuyruklar oluştu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'dan yola çıkanlar, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun karayolunda araçlar durma noktasına gelirken, tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi Turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Çanakkale'de yoğunluğa yol açtı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden dönüşe geçenler de trafiği kilitledi. Gümbet Kavşağı Bodrum-Milas istikametinde araçlar adım adım ilerleyebildi.