Yalnız Kurt’un yeni bölümünde ne olacak?

Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir. Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir? Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir.