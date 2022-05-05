Yalnız Kurt’un yeni bölümünde ne olacak?

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on dördüncü bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu. Yalnız Kurt 6 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de ise 15'üncü bölümüyle Atv ekranında izleyicisiyle buluşacak.
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Osman Sınav imzalı 'Yalnız Kurt'un merakla beklenen 15. bölümünün 2. frgamanı da yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen Yalnız Kurt'un 15. bölümünde neler olacak? İşte Yalnız Kurt'un 15.bölümüne dair tüm detaylar...
Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on dördüncü bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu. Yalnız Kurt 6 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de ise 15'üncü bölümüyle Atv ekranında izleyicisiyle buluşacak.
Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Göktan Oktay Göztepe gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt'un 15. bölümünde neler yaşanacak?
15. BÖLÜMDE NE OLACAK?
Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı? Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler.
Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir. Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir? Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir.
İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır. Davut Bahadır'ın yetim kurtlar ile olan fotoğrafını gören Sare, Altay'ın Kumandan ile olan bağını öğrenebilecek mi?
Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır. Golyat çocukları kullanarak sokakları karıştırmayı başarabilecek mi?
Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır. Altay'ı izleyen bu gizemli gözler kime ait?