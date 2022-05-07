Hakim’in yeni bölümünde ne olacak?

Hakim 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de 5. bölümüyle Atv ekranında olacak.
Atv'nin yeni dizileri arasında yerini alan ama kısa sürede büyük izleyici kitlesine sahip olan Hakim'in 5.bölümünün fragmanları yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde epey merak uyandıran Hakim'in yeni bölümününde neler yaşanacak? İşte başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Hakim'in 5. bölümüne dair detaylar...
Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu Atv'nin yeni ve iddialı dizisi "Hakim", yeni bölüm fragmanlarıyla yine merak uyandırdı.
5.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar.
Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar.
Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır.
Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır.
Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır.
Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.