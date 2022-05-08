Anneler Günü’nde İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak? 8 Mayıs Pazar hava durumu raporu

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24 °C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19 °C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı