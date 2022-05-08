Anneler Günü’nde İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak? 8 Mayıs Pazar hava durumu raporu

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24 °C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19 °C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı