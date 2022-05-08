  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ASELSAN’a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi sağlandı

ASELSAN’a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi sağlandı

8.5.2022

ASELSAN’a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi sağlandı
ASELSAN, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Sistemin kabul test faaliyetleri, Ana Jet Üs Komutanlıklarında gerçekleştirildi. 4 farklı jet üssündeki Uçaksavar Harekat Merkezlerine BKKHM kurulum ve test faaliyetlerinin ardından teslimatları tamamladı. BKKHM teslimatları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Kaideye Monteli Stinger (KMS) Zıpkın Silah Sistemlerinin modifikasyon faaliyetlerine de başlandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA