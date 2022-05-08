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ASELSAN’a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi sağlandı
8.5.2022
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ASELSAN, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Sistemin kabul test faaliyetleri, Ana Jet Üs Komutanlıklarında gerçekleştirildi. 4 farklı jet üssündeki Uçaksavar Harekat Merkezlerine BKKHM kurulum ve test faaliyetlerinin ardından teslimatları tamamladı. BKKHM teslimatları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Kaideye Monteli Stinger (KMS) Zıpkın Silah Sistemlerinin modifikasyon faaliyetlerine de başlandı.