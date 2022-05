Eli öpülesi anneler

68 YILDIR ENGELLİ KIZINA BEBEK GİBİ BAKAN MÜNEVVER GEZGİN: SOKAGA TERK EDİLEN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANIYOR

Aydın'da 87 yaşındaki Münevver Gezgin, 68 yıldır engelli kızına bebek gibi bakıyor. Dört çocuk annesi Münevver Gezgin, henüz üç aylıkken yakalandığı menenjit hastalığı sebebiyle yüzde 93 engelli kalan kızı Asiye ile Efeler'in Güzelhisar mahallesinde yaşıyor.

Ayakları tutmayan ve sadece kollarını hareket ettirebilen kızını her akşam yatağına özel yaptırdığı vinç ile yatıran Münevver Gezgin, "Eşimi geçen yıl kaybettikten sonra hayattaki tek dayanağım kızım kaldı. Kızım bebek gibi ilgi istiyor. Kalkınca elini yüzünü yıkıyorum, kahvaltısını yaptırıyorum, her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Kendini anlatabiliyor, istediğini söyleyebiliyor. Çok şükür evladıma bakabilecek güçteyim. Seve seve bakıyorum. Allah'ım ona ömür versin" dedi. Kızının sevgisini en güzel Anneler Günü hediyesi olarak kabul ettiğini dile getiren Gezgin, "Televizyonlarda küçücük çocukların anneleri tarafından sokağa bırakıldığını görünce içim parçalanıyor. Evlat candır, nasıl onları korumasız bir şekilde bırakıyorlar. Ben kızım olmadan asla yaşayamam" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

"ONLAR BENİM BAYRAMIM!"

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Sahile Gümüş de, biri kanser hastası 4 zihinsel engelli çocuğuna sevgi ve şefkatle bakıyor. Dayısının oğlu Sıddık Gümüş ile Bitlis'in Hizan ilçesinde evlenen Sahile Gümüş'ün ilk çocuğu Refi, 42 yıl önce zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Ardından çocukları Senem, Seyran ve Hatice Gümüş de zihinsel engelli doğdu. Çiftin, 8 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Diğer çocuklarını evlendiren çiftin kızları Senem Gümüş'e 2 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuldu.

Baba Gümüş çiftçilikle uğraşırken, en küçüğü 25 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının saçlarının taranması, giydirilmesi, yemek yedirilmesi gibi tüm ihtiyaç ve bakımlarıyla anneleri ilgileniyor. Çocuklarını bahçesi geniş, oynayabilecekleri bir eve kavuşturmak için Kardeşköy Mahallesi'ne taşınan Sahile Gümüş, hava güzel olduğunda zamanının çoğunu evlatlarıyla bahçede geçiriyor. Bahçedeki ağaçlara kurulan salıncaklara binen kardeşler eğlenceli zaman geçiriyor. Sahile Gümüş, "Onlar benim ciğerim. Ölene kadar onlara bakacağım. Sağ olduğum sürece de kimseye vermem çocuklarımı. Çok önceden devlet yetkilileri 'Çocukları biz alalım' dedi. Ben onları verirsem ölürüm. Onlar için ayakta duruyorum" dedi. Millet bayrama, gezmeye, düğüne gidiyor, ben gitmiyorum ama hiç de sıkılmıyorum. Çünkü onlar benim bayramım" " diye konuştu. ■ İHSAN KARATAŞ

"O BENİM CENNET KUŞUM"

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde tavanından suların aktığı bir gecekonduda güç şartlarda yaşayan Durkadın Akçabel, hayatını zihinsel engelli 18 yaşındaki oğlu Ahmet Can Akçabel'e adamaktan bir gün bile şikayet etmiyor. Akçabel, "Şikayetçi değilim. Allah'ım bana bir cennet kuşu verdi. Tüm yakınlarım uzaklaşsa da ben cennet kuşumla mutluyum. Kendimi ona adadım" dedi. ■ ERDOĞAN CANKUŞ

"ÖMRÜMÜN HER YILININ KIYMETLISI"

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi'nde staj yapan Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Büşra Ekinci, "Benim annem, ömrümün her yılının kıymetlisi" dedi. Engelinden dolayı annesi Şerife Ekinci'nin kendisini 23 yıldır tekerlekli sandalye ile her yere götürdüğünü belirten Ekinci, "Kucağında tuvalete götürdü, sınıfa çıkardı. Doğduğum günden beri tedavimle, eğitimimle hep yakından ilgilendi. Şu anda bile staj yerinde bir sandalyenin üzerinde akşama kadar beni bekliyor. ne yapsam hakkını ödeyemem" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL

REKTÖR BUDAK'TAN ÇİÇEGİ BURNUNDA ANNELERE ZİYARET

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret etti. Rektör Budak, "Evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan annelerin sevincine ortak olduk. Gelecek nesillerin en büyük mimarı, çocuklarını en iyi şekilde yetiştiren annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

EN TATLI ÖPÜCÜK

MANİSA'DA 16 yaşındaki otizmli oğluyla birlikte okula gidip dersleri takip eden, Filiz Biber "Yılın Annesi" seçildi. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programıyla Filiz Biber'e yılın annesi plaketi ve çiçek takdim edilirken, Yağız Biber mutluluğunu annesini öperek gösterdi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

YILIN ANNESİ BÜSRA HEMSİRE

Boş bir arazide bulduğu bebeğe süt annelik yapan ve kendi kızının adı Nisa Mihriban ismini veren hemşire Büşra Durmaz, Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından "Yılın Annesi" ödülüne layık görüldü. Plaketini almak için Ankara'ya giden Büşra Durmaz, bebeği evlatlık olarak almak istediklerini söyledi.

Durmaz, "Nisa Mihriban hala yoğun bakımda. Her fırsatta yanına gidip durumunu takip ediyorum. Adeta benim bir parçam oldu. yaşaması için her an dua ediyorum" dedi.