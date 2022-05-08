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Haberler Yaşam “HDP'liler garibanların kanı üzerinden meclistesiniz”

HDP'liler garibanların kanı üzerinden meclistesiniz”

8.5.2022

“HDP’liler garibanların kanı üzerinden meclistesiniz”
ÇOCUKLARININ bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 978'inci gününde de devam ediyor. Evladı Yusuf'un 2014'te PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu. Ödümlü, "HDP'lilere sesleniyorum siz insan mısınız, değilsiniz. Vicdan ve merhametiniz yok mu bu gariban insanların çocuklarının kanı üzerinden mecliste cirit atıyorsunuz" diye konuştu.
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