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Haberler Yaşam MEB’den kadın şiddetini önlemede anlamlı eğitim

MEB’den kadın şiddetini önlemede anlamlı eğitim

8.5.2022

MEB’den kadın şiddetini önlemede anlamlı eğitim
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bir ayda 3 milyondan fazla öğrenci, veli ve öğretmene kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık eğitimi verdi. MEB'den yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı hükümlerine ilişkin çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla şiddetin her türlüsüyle mücadele sürecinin en büyük destekçilerinden olmak için çalışıyoruz. 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve velilerimizle birlikte toplumun çok büyük bir kesimini oluşturan eğitim ailemizde yaygınlaşacak iklim, toplumun tamamını etkileyecektir" dedi.
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