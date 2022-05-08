TEKNOFEST rüzgarı Azerbaycan’da da esecek

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Azerbaycan ayağı için geri sayım başladı. 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek festivale Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile katılması bekleniyor.

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TEKNOFEST Azerbaycan'a Başkan Erdoğan'ın yanısıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasında kritik görev üstlenen Bayraktar SİHA'ları yapan BAYKAR'ın Teknoloji lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katılacak. Türkiye'den birçok savunma sanayi firmasının ileri teknoloji ürünlerini sergileyeceği festivalde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın da gösteri yapması planlanıyor. ■ BETÜL USTA