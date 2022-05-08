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Haberler Yaşam TSK, isteyen kadın personele başörtüsü dağıtacak

TSK, isteyen kadın personele başörtüsü dağıtacak

8.5.2022

TSK, isteyen kadın personele başörtüsü dağıtacak
2017 yılı itibarıyla gerçekleşen yönetmelik değişikliğinin ardından TSK personellerinin kadın başörtü takabilmesi, buna uygun yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi. TSK'nın kadın personellerinin isteğe göre yazlık ve kışlık olmak üzere iki tür başörtü alabilme hakkı doğdu. Başörtülü personeli de kapsayan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle "TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği" olarak değiştirildi. Yeni yönetmelikle kadın personeller böylece başörtüsü talep edebilecek.
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