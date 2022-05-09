  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs tatil mi?

19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs tatil mi?

Tüm yurtta etkinliklerle kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklar sürüyor. 19 Mayıs için plan yapacak olanlar '19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs tatil mi?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 2022 19 Mayıs tarihi...

09.05.2022, 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 11:03

19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs tatil mi?

Mayıs ayının başlaması ile birlikte bu aydaki resmi tatiller de merak konusu oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki 2022 19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

19 MAYIS HANGİ GÜN?
19 Mayıs 2022 Perşembe gününe denk geliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs resmi tatil oluyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
18 Mayıs yarım gün veya resmi tatil olmayacak. Sadece 19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor ve tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA