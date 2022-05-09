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Haberler Yaşam Bu radyo eğlendirirken suçlulara karsı da uyarıyor

Bu radyo eğlendirirken suçlulara karsı da uyarıyor

9.5.2022

Bu radyo eğlendirirken suçlulara karsı da uyarıyor

TÜRKİYE Polis Radyosu, geniş müzik arşivi, eğlenceli programları ve kamu spotlarıyla dinleyicileri eğlendirirken suç ve suçluya karşı da bilgilendiriyor. Ankara'da 5 Ekim 1952'de kurulan ve ilk yayınlarına Interpol telsiz istasyonunun 1 kilovatlık vericisinden başlayan radyo, artık internetten ve akıllı telefonlara yüklenen uygulama aracılığıyla da dinlenebiliyor. Spiker ve program yapımcısı polis memuru İlknur Behrem, yayıncılık konusunda iddialı olduklarını belirterek, "Bizi dinlemeye başlayan sabahtan akşama kadar radyoyu kapatamıyor" dedi.

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