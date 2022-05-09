Günlük burç yorumları - 9 Mayıs Pazartesi

Koç: ANİ değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek sistemli yapınızı bozmamalısınız.
Yepyeni haftanın ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? 9 Mayıs Pazartesi günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 9 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumlarınız...
Koç: ANİ değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek sistemli yapınızı bozmamalısınız.
Boğa: BİRLİKTE çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü kullanabilirsiniz.
İkizler: PARTNERİNİZLE aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi size olumlu yansıyor.
Yengeç: DOSTLARINIZLA yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz artacak. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyor, sabırlı davranıyorsunuz.
Aslan: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, birçok işiniz varken kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız.. Eski dostlarla buluşup zevk alacaksınız.
Başak: DEĞİŞİMLERİN meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız hızlıca gündeme geliyor. Takıntılarınız nedeniyle farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün olamıyor.
Terazi: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği sizi rahatlatacak.
Akrep: ÖFKELERİNİZİ görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
Yay: İKİLİ ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, aniden huzursuzluk yaşamaya başlayabilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite dikkat çekiyor.
Oğlak: KİŞİSEL olayları bir kenara bırakarak hayatınızla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz.
Kova: BUGÜN, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes aynı fikirde olmayabilir.
Balık: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esnekliğe asla izin vermiyorsunuz.