Manisa’da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.A. (40), C.Ö. (62), A.Y. (47), M.T. (34), Z.S. (51) ile İ.U. (63) suçüstü yakalandı.

Zanlıların, tümülüste yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde çukur açtıkları tespit edildi.

Kazıda kullanılan matkap, jeneratör, el aletleri, merdiven, ip ve halatlara el konuldu.

Bölgede Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen bakır sikke ele geçirildi.

Salihli, Ahmetli, Saruhanlı ile Gölmarmara ilçeleri arasında "Bintepeler" olarak bilinen bölgede milattan önce 6. ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.