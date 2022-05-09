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Haberler Yaşam Türkiye şampiyonu anne oğluyla dans pistinde

Türkiye şampiyonu anne oğluyla dans pistinde

Bir Anneler Günü’nde daha sürprizler sevinçlere, dilekler umutlara, gözyaşları temennilere karıştı. Herkesi buluşturan ortak düşünce ise bu sevginin tek bir güne sığdırılamayacak kadar büyük olmasıydı...

9.5.2022

Türkiye şampiyonu anne oğluyla dans pistinde

Tekerlekli sandalye dans branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Yeliz Güllü, Anneler Günü dolayısıyla 12 yaşındaki oğlu Alperkaan Paşa Güvenç'le dans etti. Yeliz Güllü, "Çocuklarım, engelli bir anneye sahip oldukları için de gurur duyuyorlar" derken, Alperkaan Paşa Güvenç, "Benim için yılın annesi Yeliz Güllü'dür" ifadesini kullandı.

Son olarak 2022 Türkiye Şampiyonası'nda iki dalda altın madalya kazanan Yeliz Güllü, madalyaları 12 yaşında vefat eden kızı Senanur Güvenç için kazandığını belirterek, "Senanur'un vasiyeti üzerine ailece dans ediyoruz. Paşa, elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyor ama bizim amaçlarımızdan birisi 'Senanur Engelli, Engelsiz Dans Okulu'nu' açmak. Ümit ediyorum ki Paşa bu okulda çok iyi bir dans antrenörü de olacak. Engelli ailelere de mesaj vermek istiyoruz. Bedenimizin eğriliğiyle değil, ruhumuzun düzgünlüğüyle çocuklarımızı eğitelim" dedi.

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