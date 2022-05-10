19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs tatil mi?

Mayıs ayının başlaması ile birlikte bu aydaki resmi tatiller de merak konusu oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki 2022 19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

19 MAYIS HANGİ GÜN?

19 Mayıs 2022 Perşembe gününe denk geliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatil oluyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs yarım gün veya resmi tatil olmayacak. Sadece 19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor ve tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor.