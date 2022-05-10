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KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2022 KPSS tarihi...

KPSS'ye girecek olanlar başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Hazırlıkları devam eden memur adayları 'KPSS başvuru tarihi ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor. ÖSYM açıkladığı takvim ile KPSS sınav tarihini açıkladı. İşte 2022 KPSS sınav tarihi..

10.05.2022, 13:59 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022, 14:08

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2022 KPSS tarihi...

Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava katılacak olanlar ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ne zaman? KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

2022-KPSS Lisans (Genel yetenek - Genel kültür, Eğitim bilimleri) sınavı 31 Temmuz,

2022-KPSS Lisans (Alan bilgisi) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

2022-KPSS Lisans (Alan bilgisi) 2. gün 7 Ağustos ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
KPSS başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden veya mobil uygulama ve diğer yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası, aday şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile belirlenen tarihler arasında müracaat yapabiliyorlar. Başvuru işlemleri oturum tercihi ve sınav ücreti yatırma işlemi olarak iki aşamada gerçekleştiriliyor.

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