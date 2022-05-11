Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Çarşamba

KOÇ: Parasal değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinizdeki kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz.
İş hayatınızda başarınızı garantileyerek ilerlemelisiniz.
Haftanın yepyeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 11 Mayıs Çarşamba günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 11 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...
KOÇ: Parasal değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinizdeki kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz.
İş hayatınızda başarınızı garantileyerek ilerlemelisiniz.
BOĞA: Bugün fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Bağlantılarınızı sistemli yürütmekten yanasınız. Partneriniz karşıt düşünceler geliştirebilir.
İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamamalı, partnerinizin olumlu yaklaşımlarına daha iyimser bakmalısınız.
YENGEÇ: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz.
ASLAN: Düşüncelerinizi yaşama geçirmede bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Bugün beklemekten sıkılıyorsunuz ve girişimci yönünüzü hızlandırmak istiyorsunuz.
BAŞAK: Dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olabileceksiniz.
TERAZİ: Harcamalarınızı denetlemek zorundasınız. Bugün sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için, bütçenizin dengelerini bozabilirsiniz dikkatli olun.
AKREP: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ve fikirlerinizi paylaşmamalısınız.
YAY: Zorlanmalara gelemediğiniz için ani olaylara tepkili davranabiliyorsunuz. Kendinizi disipline etmelisiniz. Maddi konularda ısrarcı tavırla çevre koşullarınızı değiştirebilirsiniz.
OĞLAK: Bugün görüşmek istediğiniz kişilere hızlı şekilde ulaşacaksınız. İşbirliği yaptığınız kişilerin, farklı düşünceleri, sizde farklı motivasyon yarattığı için mutlu oluyorsunuz.
KOVA: Bugün bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak.
Güçlü bağların pekişeceği bir gün yaşayacaksınız.
BALIK: Bugün maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi dinleyeceksiniz.