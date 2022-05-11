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Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihi...

Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi güne geliyor? Kurban Bayramı hangi ayda? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihi...

11.05.2022, 10:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 10:31

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı hangi güne geliyor? 2022 Kurban Bayramı ne zaman? soruları araştırılıyor. Diyanet İşleri tarafından hazırlanan dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihi de belirtildi. İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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