Bekçilik başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bekçi alımına dair son gelişmeler neler? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım tarihleri açıklandı mı? soruları araştırılıyor. Yapılan duyuruya göre 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak. Bekçilik başvurusu nasıl ve ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



c) En az 167 cm boyunda olmak,



d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,



f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,



h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,



j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,



l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,



s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,



t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE VE NE KADAR YATIRILACAK?

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00'dan 13.05.2022 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesiMüdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği GirişSınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.



b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücretiyatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)



c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında "sınav ücretinin yatırıldığına dair bankadekontu" istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİT.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, "2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLEBEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI" için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını vealınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.