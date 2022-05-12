Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Perşembe

KOÇ: Egonuzu ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde canlanma söz konusu.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 12 Mayıs Perşembe günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 12 Mayıs Perşembe günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Egonuzu ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde canlanma söz konusu.
BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişileri üzebilir ve onları zor durumda bırakabilirsiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum getirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
YENGEÇ: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalı, yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalısınız.
ASLAN: Eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları yeniden gözden geçirmelisiniz.
BAŞAK: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır. Düşünceleriniz gittikçe, daha da netleşiyor.
TERAZİ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyorsunuz.
AKREP: Partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
YAY: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyor, fırsatları değerlendiriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle bilgi dağarcığınızı kullanarak felsefi konuşmalar yapabilirsiniz.
OĞLAK: Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz. Birçok davete katılacak ve mutlu olacaksınız.
KOVA: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının fikirlerini alma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bugün çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Aile içindeki durumlara dikkat.
BALIK: Kendinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabır olmak olumlu yönünüz.