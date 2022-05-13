Bursluluk sınav başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru nereden nasıl yapılıyor? MEB Bursluluk sınavı tarihi...

Bursluluk sınav başvurusu ne zaman bitiyor? Sınav başvuruları nereden nasıl yapılır? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 4 Eylül tarihinde uygulanacak olan sınav için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki bursluluk sınavı başvurusunda son tarih ne zaman? Bursluluk sınav başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'a göre; 4 Eylül'de yapılacak sınava başvurular, 21 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınacak.



Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,



-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,



-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.