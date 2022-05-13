DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 ÖSYM DGS tarihi...

Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? DGS ne zaman yapılacak? soruları sınava katılacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Önlisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gireceği DGS sınavının kılavuzu ile öğrenciler merak ettikleri soruların yanıtını bulacak. İşte 2022 DGS'ye dair detaylar...

DGS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Öğrencilerin merakla beklediği DGS kılavuzu ÖSYM atarfından henüz yayınlanmadı.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.



Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.