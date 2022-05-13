Furkan Kaya: “Metaverse psikolojik sorunları tetikleyebilir”

İnternetin keşfiyle birlikte hayatlarımızda yepyeni bir sayfa açıldı. Dijital dünya, günümüzde hepimiz için vazgeçilmez hale geldi. Metaverse'ün de yakın gelecekte tıpkı internet gibi hayatlarımızda büyük bir değişim yaratacağı öngörülüyor. Dijitale meraklı olanlar şimdi bir gözlük vasıtasıyla adım atacağımız bu yeni evrende yer kapma telaşında. Peki "geleceğin dünyası" olarak nitelendirilen Metaverse'ün insan psikolojisi üzerinde etkileri neler olacak? Bu soruyu, Koru Medya Kurucu Ortağı Furkan Kaya'ya yönelttik.



"ALIŞKANLIKLARIMIZI TÜMÜYLE DEĞİŞTİRECEK."



Metaverse'ün sosyalleşmemizden oyun alışkanlıklarımıza ve iş hayatlarımıza kadar her alanda hayatımıza etki edeceğini dile getiren Furkan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu: "Metaverse, kelime anlamıyla evrenin ötesi demek. Çok yenilikçi bir yaklaşım. Kimileri bizim için daha güzel bir çağın başlangıcı olduğuna inanıyor. Henüz evlerimize kadar girmedi belki ama çok yakında buna da şahit olacağız. Sadece bir VR (sanal gerçeklik) gözlüğü takacağız ve kendimizi o anda istediğimiz yerde, istediğimiz kişilerle bulacağız. Bu imkanı veren bir teknolojinin psikolojimizi etkilemeyeceğini söylemek tabii ki yanlış olur. Metaverse sosyalleşme alışkanlıklarımızı da değiştirecek, oyun oynama şeklimizi de. Hatta iş ve okul hayatlarımızı da buna göre entegre edeceğiz."



"GERÇEK İLE SANAL DÜNYAYI AYIRT EDEMEMEK OLDUKÇA KORKUTUCU."



Yapılan çok sayıda araştırmanın sonucunda sosyal medya ile depresyon arasında ilişki bulunduğuna dikkat çeken Furkan Kaya, "Nasıl ki sosyal medyanın başkalarına özenmek, başkalarının hayatıyla kendi hayatımızı kıyaslamak gibi olumsuz etkileri varsa, Metaverse'ün de şimdiden tahmin edemeyeceğimiz birçok etkisi olacak. Bazı uzmanlar, Metaverse'te yaratılacak mükemmel dünyanın insanların burada daha fazla zaman geçirmek istemesine yol açabileceği görüşünde birleşiyor. Özellikle sanal gerçekliği kendi yaşamına tercih edecek kişilerin tüm hayatları değişebilir. Gerçek ile sanal dünyayı ayırt edememe durumu tabii ki korkutucu. Bunlar depresyon başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirecektir" diye konuştu.



"ÖNYARGILARDAN UZAK DURUP OLUMLU YANLARINA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR."



Furkan Kaya, tüm bu olumsuz yanlarına rağmen Metaverse evrenin bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmesini sağlayabileceğini de söyledi: "Yine kıyaslayacak olursam; sosyal medyanın da birçok olumlu özelliğinden bahsedebiliriz. Örneğin sosyal medya yeni arkadaşlık ve ilişkiler kurulmasına aracılık ediyor. Kimileri için yalnızlık hissini azaltıyor. Rol model olarak görülen kişilerle temas imkanı sağlıyor. Metaverse'ün de hayatlarımıza entegre olduğunda şimdiden öngöremediğimiz birçok avantajını yaşayacağız. Hayalini kurduğumuz mükemmel dünyayı belki burada inşa edecek ve gerçek yaşamın yansıması içinde bir prova yapacağız. Oyun oynamak ya da iletişim kurmak için şartları dilediğimiz gibi şekillendirebileceğiz. Henüz sınırlarını bilmediğimiz bir dünyaya karşı korku veya kaygı duymamız çok doğal. Ama ben bu evrenin olumsuzlukları yerine olumlu yönlerine odaklanmamız ve önyargılardan uzak durmamız gerektiği kanaatindeyim." "

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