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Haberler Yaşam Harekat bölgelerinde PKK’lı 10 hain etkisiz hale geldi

Harekat bölgelerinde PKK’lı 10 hain etkisiz hale geldi

13.5.2022

Harekat bölgelerinde PKK’lı 10 hain etkisiz hale geldi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, harekat bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/ YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
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