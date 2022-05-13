Mehmet Kaya: “Oyun sektörü Metaverse ile zirveyi görecek”

Koru Medya Reklam Ajansı'nın kurucu ortaklarından Mehmet Kaya, pandemi döneminde yükselişe geçen oyun sektörünün Metaverse'ten nasıl etkileneceği hakkında konuştu. Metaverse'ün oyun dünyasında zaten var olduğunu dile getiren Kaya, "Kendi kurgusal dünyasını oluşturan çok sayıda oyun var. Oyuncular da kendi kimlikleri yerine avatarlar ile online bir kimlik oluşturuyorlar. Bunlar, Metaverse'in kriterlerinden en önemli olanlar. Dolayısıyla Metaverse kavramıyla çoktan tanışmış sayılırız" dedi.



"DAHA DOĞRU BİR SANAL GERÇEKLİK İÇİN HİSSİYATIN ARTIRILMASI GEREKİYOR."



"İnternetin sonraki seviyesi" diye tanımladığı Metaverse'ün henüz hayal edilen noktaya gelmediğini belirten Mehmet Kaya, "Biz hayal edilen Metaverse evreninin henüz çok başındayız. Çünkü günümüz şartlarında oynanan oyunlar, insanlara yeterince gerçekçi hissettirmiyor. Metaverse'te hedeflenen, kullanıcıyı tamamen o atmosfere sokmak. Bu yeni dünyaya dahil olabilmemiz için gerçeklik hissinin artırılması gerek. Bu da teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı" diye konuştu.



"VR VE AR TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLİYOR OLMASI ÖNEMLİ BİR ADIM."



Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Karma Gerçeklik (MR) teknolojilerinin oyun sektörünün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Mehmet Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyun sektörü, olgunlaşmaya devam eden geniş bir sektör. AR ve MR teknolojilerinin gelişmesiyle gerçekçilik hissi artacak olan Metaverse, oyun sektöründe daha geniş yer kaplayacak. Bir de günümüzde halen VR cihazları yeteri kadar ulaşılabilir değil. VR cihazları daha ulaşılabilir olduğunda ve gerçekçilik hissi arttığında, oyun sektörü zirveyi görecek."

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