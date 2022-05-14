  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Kanlı Ay tutulması için kısa bir süre kaldı. Yılın ilk Kanlı Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Etkisinin 6 ay süreceği belirtilen tutulma ile birlikte hayatmızda da birçok değişime şahit olacağız. Peki Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte 2022'nin ilk Ay tutulması tarihi...

14.05.2022, 16:31

Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Ay tutulmasının ne zaman olacağı merak konusu oldu. 2022'in ilk Kanlı Ay tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek olan Ay tutulmasının etkilerinin neler olacağı da araştırılıyor. İşte Ay tutulmasının tarihi ve burçlara etkisi...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK, SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk ay tutulması 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. "Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak.

Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.

BURÇLARA ETKİLERİ
Ancak Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz.

Burçlara göre etkileri farklılık gösterirken, bu tutulmanın tam tarihi ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

Oldukça önemli olan ve 2023 yılına kadar sürmesi beklenen Akrep - Boğa aksındaki tutulmaların etkisi herkesi sarıp sarmalayacak.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA