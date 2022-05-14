Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? İşte 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...
İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...
Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? İşte 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri ile zamanla İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Isparta'nın batı ilçeleri, Antalya'nın iç batı kesimleri ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İçbatı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde Konya, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir, kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ver yer yer çok bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin, gece saatlerinde Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu