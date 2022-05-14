Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Isparta'nın batı ilçeleri, Antalya'nın iç batı kesimleri ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İçbatı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 30°C

Parçalı bulutlu