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Haberler Yaşam Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

14.05.2022, 08:50

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? İşte 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri ile zamanla İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Isparta'nın batı ilçeleri, Antalya'nın iç batı kesimleri ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İçbatı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde Konya, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir, kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ver yer yer çok bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin, gece saatlerinde Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Mayıs Cumartesi hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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