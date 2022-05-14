Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim" 16 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de 6.bölümü ile ekranlara geliyor!
Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği, kısa sürede Atv ekranlarının sevilen dizisi haline gelen Hakim'in 6. bölümüne ait fragmanlar yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde epey merak uyandıran Hakim'in yeni bölümününde neler yaşanacak? İşte Hakim'in 6. bölümüne dair detaylar...
6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder.
Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.
Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar.