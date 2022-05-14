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Haberler Yaşam Hakim'in yeni bölümünde neler olacak?

Hakim'in yeni bölümünde neler olacak?

Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği, kısa sürede Atv ekranlarının sevilen dizisi haline gelen Hakim'in 6. bölümüne ait fragmanlar yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde epey merak uyandıran Hakim'in yeni bölümününde neler yaşanacak? İşte Hakim'in 6. bölümüne dair detaylar...

14.05.2022, 16:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022, 16:05

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim" 16 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de 6.bölümü ile ekranlara geliyor!

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?
Hakim, Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!

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