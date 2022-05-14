LGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 LGS ne zaman?

LGS sınavına ilişkin öğrencilerin aramaları yoğun olarak sürüyor. Sınava katılacak olan öğrenciler sınav giriş yerlerinin de ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS ne zaman? İşte detaylar....

2022 LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

Sınavın ilk oturumu 09.30'da; ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs 2022 Cuma gününden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.