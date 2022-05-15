Siber Çinliler!

TÜRKİYE'DE farklı internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 2 milyon TL dolandıran ve polisin operasyonuyla yakalanan 2'si Çinli 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kullanıcılara videolara beğeni yapmak gibi görevler verildiği, bu görevleri tamamlamaları halinde kazanç sağlandığı, uygulamalara para yüklenmesi halinde daha çok görev alarak daha fazla kazanç sağlanacağı gibi vaatlerle uygulama ve sitelerin kullanılmasının telkin edildiği ortaya çıktı. Söz konusu site ve uygulamalara kayıt olarak kullanan kişilerin uygulama üzerinden kazandıkları paraları çekemedikleri ve bu şekilde yaklaşık 500 kişinin 2 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

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