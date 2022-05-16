Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Pazartesi

Koç: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.
Haftanın ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 16 Mayıs Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 16 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumlarınız sizlerle...
Koç: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.
Boğa: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Tedbirli olmalısınız.
İkizler: TARTIŞMALARIN ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek.
Yengeç: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.
Aslan: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz tüm ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.
Başak: İNANDIĞINIZ konularda taviz vermeyeceksiniz. Planlarınız uygularken kibar, ince, zarif fakat ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da karşı koyacaksınız.
Terazi: YAKIN ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile konularıyla daha ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla kullanacaksınız.
Akrep: ENERJİNİZİN yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok. Siz de farkındasınız ve maddi konularda gösterdiğiniz olağanüstü çabalarınız karşılığını yakında alacaksınız.
Yay: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa bile sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız gireceğiniz ortamlarda kontrolü elinizde tutmalısınız.
Oğlak: SİZİN en büyük enerjiniz hayata hırslı bakmanız. Siz harekete geçmeden önce sıkı düşünür ve hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da, hız kazanabilir.
Kova: BAŞKALARININ davranışları altında sahte bir sevgi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek ancak çevrenize bunu hissettirmek istemiyorsunuz.
Balık: DUYGUSAL coşkularınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.