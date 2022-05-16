Milli güreşçi Kayaalp’in karıştığı kazada 1 kişi öldü

Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kayaalp ve kazaya karışan tır şoförü N.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki sürücü de nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstenmeyen bir olay yaşandığını ifade eden Kayaalp, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm, elimde olan bir şey yoktu" dedi.