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Haberler Yaşam 19 Mayıs Perşembe tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?

19 Mayıs Perşembe tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Perşembe günü tatil olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler '19 Mayıs tatil mi?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

17.05.2022, 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022, 09:26

19 Mayıs Perşembe tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?

19 Mayıs Perşembe tatil mi? sorusu araştırılmaya başlandı. Özellikle tatil planı yapan öğrenciler ve çalışanlar 19 Mayıs'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? İşte detayları...

19 MAYIS TATİL Mİ KAÇ GÜN TATİL?
19 Mayıs her sene olduğu gibi bu sene de resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl Perşembe gününe gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl resmi tatil olacak. İlköğretim, Lise ve Üniversiteler eğitim öğretime bir gün süre ile ara verecek.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
19 Mayıs tatil olmakla birlikte bir gün öncesi olan 18 Mayıs'ta herhangi bir tatil olması durumu söz konusu değil.

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