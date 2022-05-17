Tüm öğrencilere yaz okulu imkanı

ANKARA'DA Bilim ve Sanat Merkezi'nde BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl tüm öğrencilere yaz okulu açılacağını duyurdu.

KONUŞMASINDA son 20 yılda eğitime erişim ve eğitimin demokratikleşmesinin önündeki engellerin kalktığını ve bu dönemde ilk kez kız çocukların okullaşma oranlarının erkek çocukların sayısını geçtiğini Bakan Özer, "Erişimi kolaylaştıracak şekilde imkan olan tüm noktalara bilim sanat merkezi kurmaya karar verdik ve 2021'in sonunda sayıyı 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedef olarak 350'yi koymuştuk. 4 ayda hedefimizi aştık ve 355'e ulaştık. Şu anda 81 ilde 355 bilim sanat merkezimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetindedir. İnşallah bu sayı daha çok artacaktır" diye konuştu.

"İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" diyen Bakan Özer, "Biz artık Bakanlık olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.