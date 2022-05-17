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Haberler Yaşam Yazıcıoğlu davasında tanık olan polisin manidar ölümü

Yazıcıoğlu davasında tanık olan polisin manidar ölümü

17.5.2022

Yazıcıoğlu davasında tanık olan polisin manidar ölümü

BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir süre yakın korumalığını yapan polis memuru Erol Yıldız (49), kendi otomobilinin geri kaymasıyla altında kalarak hayatını kaybetti.

Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tanık olarak duruşmaya katılması beklenen Yıldız'ın ölümü manidar bulundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda örgüte yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'i olan Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

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